ترامب على استعداد لعقد لقاء مع قادة روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا لبحث قضية مراقبة الأسلحة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه على استعداد لعقد لقاء مع قادة روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا لبحث قضية مراقبة الأسلحة.

موسكو - سبوتنيك. قال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية لوكالة "رويترز": "تستغل الولايات المتحدة هذه الفرصة لإدخال روسيا والصين في الإطار الدولي للحد من الأسلحة ومنع حدوث سباق تسلح باهظ الثمن".

هذا وتفيد التقارير أن ترامب يريد استخدام اجتماع ممثلي الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كفرصة لإحراز تقدم في مسألة اتفاقية الحد من الأسلحة ثلاثية الأطراف مع روسيا والصين.