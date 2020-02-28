ترامب يعين مديرا جديدا للاستخبارات الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، ترشيح النائب الجمهوري جون راتكليف، مديرا دائما للاستخبارات الأمريكية.

وقال ترامب في تغريدة عبر تويتر "يسرني أن أعلن ترشيح جون راتكليف، ليكون مدير الاستخبارات الوطنية".

وأضاف: "اتخذت القرار في وقت مبكر، لكن جون أراد الانتظار حتى يتم الانتهاء من تقرير المفتش العام. جون رجل بارز ذو موهبة كبيرة!".

I am pleased to announce the nomination of @RepRatcliffe (Congressman John Ratcliffe) to be Director of National Intelligence (DNI). Would have completed process earlier, but John wanted to wait until after IG Report was finished. John is an outstanding man of great talent! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 28, 2020

يذكر أن ترامب رشح راتكليف ليكون مديرا للمخابرات القومية بعد تنحي دان كوتس عن منصبه في يوليو/تموز 2019، لكنه سحب اسمه من الترشيح بعد أن أثيرت مخاوف بشأن مؤهلاته.

وكان ترامب قد أعلن في 20 فبراير/ شباط 2020 تعيين سفير بلاده الحالي لدى ألمانيا، ريتشارد غرينيل، في منصب القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية.