واشنطن تنصح الأمريكيين بتفادي السفر إلى إيطاليا بسبب كورونا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة إن على الأمريكيين إعادة النظر في السفر إلى إيطاليا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان "لقد ارتبطت العديد من حالات الإصابة بالسفر من أو إلى البر الرئيسي للصين أو اتصال وثيق مع قضية متعلقة بالسفر، وفي إيطاليا تم الإبلاغ عن انتشار مستمر للفيروس".

#Italy Travel Advisory Update: Level 3 - Reconsider travel due to outbreak of COVID-19. Many cases have been associated with travel to or from mainland China or contact with a travel-related case, but sustained community spread has been reported in Italy. https://t.co/vApSJadjl7 pic.twitter.com/6cNhScrnU4 — Travel - State Dept (@TravelGov) February 28, 2020

يذكر أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 12 حالة، فيما وصلت الإصابات إلى 374.

ونقلت وكالة "أنسا" الإيطالية، أمس الخميس، أن عدد وفيات كورونا ارتفع إلى 12، مشيرة إلى أن الضحية الأخيرة هو رجل يبلغ من العمر 70 عامًا من إقليم إميليا رومانيا، وكان يعاني من أمراض سابقة خطيرة.

وطالبت منظمة الصحة العالمية، الاثنين الماضي، جميع الدول بالاستعداد لـ"جائحة عالمية" محتملة مع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا الجديد في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.