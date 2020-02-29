عدد المصابين بفيروس كورونا في الصين يتجاوز 79 ألف حالة

موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الصينية اليوم السبت في بيان: "وفاة 47 شخصا بفيروس كورونا وبهذا يصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2835، تم تسجيل كذلك 427 إصابة جديدة وبهذا يصل عدد المصابين إلى 79 ألفا و251 حالة".