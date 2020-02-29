من المستحيل تحصين أمريكا ضد صواريخ روسيا والصين

من المستحيل إنشاء نظام دفاعي يحمي الولايات المتحدة من الصواريخ البالستية الروسية والصينية. صرح بذلك قائد القوات الاستراتيجية الأمريكية أثناء حضوره جلسة لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي.

وسأل النائب سيت مولتون الأميرال تشارلز ريتشاردز، قائد القوات الاستراتيجية الأمريكية: هل يستطيع نظام الدفاع الجوي الأمريكي صد هجم الصواريخ البالستية الروسية والصينية. وتهرب الأميرال ريتشاردز من الرد الصريح على هذا السؤال، فقال إن النظام الدفاعي المضاد للصواريخ "لا يتقاطع مع وسائل ردع العدو الاستراتيجية".

وبعد ذلك تساءل النائب مولتون: هل تتعلق قدرة الولايات المتحدة على صد هجوم كهذا بعدد الصواريخ الاعتراضية. وجاء رد الأميرال ريتشاردز على النحو التالي: من المستحيل تحقيق ذلك لأسباب فنية.

وأضاف قائد القوات الاستراتيجية أن النظام الدفاعي الأمريكي المضاد للصواريخ مبنيّ على أساس أن الرد سيكبّد العدو خسائر فادحة إلى درجة يغدو الهجوم معها بلا معنى.