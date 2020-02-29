وزير الصحة الايراني: ذروة فيروس كورونا في البلاد ستكون خلال الاسبوع الجاري

حذر ​وزير الصحة​ والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، ​سعيد نمكي، اليوم السبت​ من أن ذروة ​فيروس كورونا​ في البلاد ستكون خلال الاسبوع الجاري.

وقال نمكي في تصريح صحفي، انه ومن خلال دراسات علم الاوبئة التي أجراها زملاؤنا للرصد الدولي والمحلي وظهور فيروس كورونا في الدول الاخرى ينبغي علينا القول بأن الذروة الرئيسية للفيروس ستكون خلال الايام القادمة والأسبوع القادم.

وأضاف نمكي قائلا: "بطبيعة الحال لا يعني هذا الكلام إثارة الرعب لدى المواطنين أو أن نخسر أنفسنا، بل سنسيطر على هذه الذروة في ظل يقظة المواطنين ومجيء جميع المعنيين والاجهزة و​وسائل الاعلام​ إلى الساحة والاشراف من قبل مدراء البلاد".

ودعا وزير الصحة في هذا السياق المواطنين من أجل الامتناع أو التقليل حد الإمكان من التنقلات غير الضرورية والالتزام بالشروط الصحية اللازمة للوقاية من الفيروس بغية التغلب عليه.