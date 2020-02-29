مسؤول إيراني يرجح أن يكون "كورونا" حربا بيولوجية أمريكية

رجح المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن انتشار فيروس "كورونا" هو حرب بيولوجية أمريكية ضد منافسيها .

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن عبد اللهيان أكد أنه قد يتبين فيما بعد أن كورونا كانت حربا بيولوجية أمريكية ضد منافسيها.

وكتب أمیر عبد اللهیان في تغريدة على تويتر إنه "قد تتبين وتتكشف بعد سنوات أن كورونا كان فايروس حرب جرثومية للبيت الابيض ضد منافسيها العالميين الكبار (الصين وروسيا) وتفشى في أجزاء من العالم بما فيه الشعب الأمريكي أيضا.

وكان ​وزير الصحة​ والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، ​سعيد نمكي، قد حذر، اليوم السبت​ من أن ذروة ​فيروس كورونا​ في البلاد ستكون خلال الأسبوع الجاري.

وقال نمكي في تصريح صحفي، إنه "ومن خلال دراسات علم الاوبئة التي أجراها زملاؤنا للرصد الدولي والمحلي وظهور فيروس كورونا في الدول الاخرى ينبغي علينا القول بأن الذروة الرئيسية للفيروس ستكون خلال الأيام القادمة والأسبوع القادم".

وأضاف نمكي قائلا: "بطبيعة الحال لا يعني هذا الكلام إثارة الرعب لدى المواطنين أو أن نخسر أنفسنا، بل سنسيطر على هذه الذروة في ظل يقظة المواطنين ومجيء جميع المعنيين والاجهزة و​وسائل الاعلام​ إلى الساحة والإشراف من قبل مدراء البلاد".

ودعا وزير الصحة في هذا السياق المواطنين من أجل الامتناع أو التقليل حد الإمكان من التنقلات غير الضرورية والالتزام بالشروط الصحية اللازمة للوقاية من الفيروس بغية التغلب عليه.