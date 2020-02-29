أستراليا تغلق حدودها أمام المواطنين القادمين من إيران بسبب فيروس كورونا

أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم السبت، أنها ستحظر على جميع المواطنين الأجانب القادمين من إيران الدخول إلى أراضيها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في تلك الدولة.

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية تصريحات وزير الصحة الأسترالي، غريغ هانت، بشأن إغلاق الحدود الجوية مع إيران.

وقال هانب بهذا الخصوص: "المواطنون الأجانب القادمون من إيران إلى أستراليا سيتحتم عليهم قضاء 14 يوما في دولة أخرى اعتبارا من الأول من مارس آذار".

وأضاف هانت قائلا "من المرجح أن يكون مستوى الحالات التي لم يُكشف عنها مرتفعا في هذه المرحلة ومن ثم فإن تلك الحالات لن يتم منعها أو تحديدها عند المغادرة من إيران".

ووصل عدد الوفيات في إيران حتى الآن، إلى 34 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للمصابين 245 بينهم عدد من كبار المسؤولين.

يذكر أن فيروس "كورونا" الجديد المسبب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر، أولا، في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2019، في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/ كانون الثاني.

وبلغ عدد الإصابات خارج الصين 3474 حالة في 44 دولة و54 وفاة، وفي الصين بلغ عدد الحالات حتى الساعة السادسة من صباح يوم أمس الخميس بتوقيت جنيف 78630 حالة و2747 وفاة، بحسب منظمة الصحة العالمية.