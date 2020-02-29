فرصة التغلب عليها معدومة.. إيلون ماسك يكشف عن طائرة تقارع مقاتلة "إف-35"

والطائرة التي يمكن بل يجب، برأي إيلون ماسك، صاحب شركة تسلا للسيارات الكهربائية وشركة سبيس إكس للصواريخ، أن تنافس مقاتلة "إف-35" هي طائرة خالية من طاقم بشري يتحكم فيها الإنسان عن بعد.
وجاء في تغريدة له على موقع "تويتر" أن فرص مقاتلة "إف-35" للتغلب على طائرة كهذه معدومة.
The competitor should be a drone fighter plane that’s remote controlled by a human, but with its maneuvers augmented by autonomy. The F-35 would have no chance against it.— Elon Musk (@elonmusk) February 28, 2020
ودخلت طائرة "إف-35" الخدمة العسكرية في الولايات المتحدة في عام 2015. ويتوقع أن تكون هذه الطائرة التي تعتبر أغلى طائرة حربية في التاريخ، أهم مقاتلات القوات الجوية الأمريكية حتى أواسط القرن الحالي.
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