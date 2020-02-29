قبل التوقيع التاريخي مع واشنطن.. طالبان تأمر مقاتليها بوقف الهجمات

أمرت حركة "طالبان"، اليوم السبت، جميع المقاتلين بالتوقف عن شن أي هجوم بانتظار التوقيع على اتفاق مع أمريكا لإحلال السلام في أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، إن "طالبان أمرت جميع المقاتلين بالتوقف عن شن أي هجوم بانتظار التوقيع على اتفاق مع أمريكا لإحلال السلام في أفغانستان"، معبرا عن الأمل في أن تلتزم الولايات المتحدة بتعهداتها السلمية، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وأعلن مسؤولون بحركة طالبان الأفغانية، اليوم السبت، أن وفدا للحركة يضم 31 عضوا وصل إلى قطر للتوقيع على اتفاق لانسحاب القوات الأمريكية والذي من شأنه أن يضع نهاية للحرب في أفغانستان.

وتستعد الولايات المتحدة وطالبان للتوقيع على اتفاق سلام في وجود وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في إطار مسعى أكبر للمصالحة الأفغانية وإنهاء أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة، ومن المقرر إقامة مراسم التوقيع بين الجانبين في العاصمة القطرية الدوحة، بحسب وكالة رويترز.

ولم يتم الإفصاح عن فحوى الاتفاق، لكن من المتوقع أن يتيح للجيش الأمريكي بدء انسحابه كما يرغب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي مرحلة أولى، سينخفض عدد القوات في أفغانستان من نحو 13 ألفا حاليا إلى 8600، وهو العدد الذي كان منتشرا هناك مع وصول ترامب للرئاسة في 2016، قبل انسحابات بالتدريج لن تحدث إلا إذا احترمت طالبان التزاماتها.