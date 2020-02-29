حريق كبير وسط باريس إثر احتجاجات ضد مغني.. فيديو وصور

أعلنت الشرطة الفرنسية، يوم أمس الجمعة، أن حريقا اندلع الجمعة قرب محطة قطارات رئيسية "غار دي ليون" في العاصمة الفرنسية باريس، وسط احتجاجات عنيفة ضد مغني كونغولي ينتظر أن يقيم حفلا موسيقيا في موقع مجاور.

وتم إجلاء المحطة إثر أعمال الشغب كما نصحت الشرطة المواطنين بتجنب المنطقة والسماح لأجهزة الطوارئ بالتدخل، مضيفة في وقت لاحق أن الحريق قد تم إخماده.

Gare de Lyon actuellement fermée suite à un incendie sur la voie publique à proximité. pic.twitter.com/gzFp14Jbhi — Conducteur de train (@Conducteur_RER) February 28, 2020

وقالت السلطات، إن الهجمات ارتكبت كاحتجاج ضد مغني كونغولي، يقيم حفلا موسيقيا في صالة "أكور أوتيل أرينا" المجاورة.

ووفقا لوسائل الإعلام، اشتعلت عدة سيارات بالقرب من محطة القطارات وقامت عشرات من سيارات الإطفاء بإخماد الحريق.

كما تم إغلاق البنية التحتية لأسباب أمنية، ولا تتوقف القطارات في المحطة الآن.

Non mais non #GaredeLyon j'y crois pas, la musique il nous reste plus que ça, si ça commence à cramer pour un concert on va ou... 😭😭 pic.twitter.com/CgZkcfvG1C — Monkey Tunes Label (@_MonkeyTunes_) February 28, 2020

وحسب الشرطة، أضرم المتظاهرون النار في حاويات النفايات ما أدى إلى ارتفاع سحابة دخان سوداء كثيفة وسط المدينة.

Important incendie en cours à proximité de la Gare de Lyon après des tensions entre opposants a la tenue du concert de Fally Ipupa à Bercy et les forces de l’ordre. pic.twitter.com/FwaIL2Iew9 — Remy Buisine (@RemyBuisine) February 28, 2020

كما يعيق المحتجون عمل خدمة الطوارئ بمنع رجال الإطفاء من الوصول إلى الحريق وأوقفت الشرطة المحتجين بإطلاق غاز مسيل للدموع.

يذكر أن الجالية الكونغولية في فرنسا تهاجم الفنانين القادمين من الكونغو لأداء عروض في فرنسا أو بلجيكا بسبب الشك في ارتباطهم بعلاقات وثيقة برئيس الكونغو الديمقراطية السابق جوزيف كابيلا وسلفه فيليكس تشيسيكيدي، ولم تلغي السلطات الحفل الموسيقي.