أردوغان: طالبت بوتين بإبعاد القوات الروسية لنكون وجها إلى وجه مع قوات النظام السوري

أشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في تصريح له، اليوم السبت، إلى أنه طالب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بإبعاد القوات الروسية لتكون قواته وجها إلى وجه مع قوات الجيش السوري.

وأكد أردوغان في تصريحه، أن تركيا لا تسعى لخوض مغامرة في سوريا، وأو توسعة حدودها، وأن أنقرة ليس لديها أي مطامع في الأراضي السورية أو في النفط السوري.

#عاجل | #أردوغان: ليس لنا مطامع في نفط أو أراضي #سوريا وإنما نريد ضمان أمن حدودنا عبر إقامة منطقة آمنة — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 29, 2020

ونوه أردوغان في تصريحاته إلى أن قوات الجيش التركي لم تذهب إلى سوريا "بدعوة من الأسد ولكن ذهبنا بدعوة من الشعب السوري".