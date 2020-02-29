أردوغان يعلن مقتل أكثر من 2000 جندي سوري في إدلب

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، مقتل أكثر من 2000 جندي سوري في مدينة إدلب.

وقال "أردوغان، في مؤتمر صحفي، "لقد ارتفع عدد الشهداء الأتراك في إدلب إلى 36 قتيلا، إلا أننا قتلنا حتى الآن أكثر من 2000 من جنود النظام السوري ودمرنا 49 دبابة و 17 مدرعة و 300 مركبة".

— عربي TRT (@TRTArabi) February 29, 2020

واعتبر أردوغان أن "النظام السوري يخرق الوعود التي قطعها في سوتشي"، مشيرا إلى أن "المنظمات الإرهابية لا تزال تمارس إرهابها في هذه المناطق".

يتبع...