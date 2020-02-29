باكستان تريد "انسحابا مسؤولا" للقوات الأمريكية من أفغانستان

قال وزير خارجية باكستان، شاه محمود قرشي، اليوم السبت، إن بلاده تريد "انسحابا مسؤولا" للقوات الأمريكية من أفغانستان، وذلك قبل توقيع اتفاق بين واشنطن وحركة طالبان.

وصرح محمود قرشي لوكالة "رويترز"، صباح اليوم، السبت، أثناء تواجده، في العاصمة القطرية، الدوحة، ردا على سؤال عن الإطار الزمني لرحيل القوات الأمريكية "نريد انسحابا مسؤولا".

وأضاف وزير الخارجية الباكستاني "إنه يوم مهم.. نأمل أن يمهد لإحلال السلام والاستقرار في أفغانستان".

وأعلن مسؤولون بحركة طالبان الأفغانية، اليوم السبت، أن وفدا للحركة يضم 31 عضوا وصل إلى قطر للتوقيع على اتفاق لانسحاب القوات الأمريكية والذي من شأنه أن يضع نهاية للحرب في أفغانستان.

وتستعد الولايات المتحدة وطالبان للتوقيع على اتفاق سلام في وجود وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في إطار مسعى أكبر للمصالحة الأفغانية وإنهاء أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة، ومن المقرر إقامة مراسم التوقيع بين الجانبين في العاصمة القطرية، الدوحة.

ولم يتم الإفصاح عن فحوى الاتفاق، لكن من المتوقع أن يتيح للجيش الأمريكي بدء انسحابه كما يرغب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب. وفي مرحلة أولى، سينخفض عدد القوات في أفغانستان من نحو 13 ألفا حاليا إلى 8600، وهو العدد الذي كان منتشرا هناك مع وصول ترامب للرئاسة في 2016، قبل انسحابات بالتدريج لن تحدث إلا إذا احترمت طالبان التزاماتها.