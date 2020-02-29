محاولة 4000 شخص دخول اليونان بشكل غير قانوني خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتاس أن نحو 4000 شخص حاولوا دخلوا البلاد بشكل غير قانوني عبر الحدود مع تركيا خلال الـ 24 ساعة ماضية، مؤكدا أن الحكومة اليونانية ستفعل أي شيء تحتاجه لحماية حدودها.

القاهرة - سبوتنيك. وقال بيتاس في تصريحات صحافية عقب اجتماع حكومي، اليوم السبت، إن "الحكومة عازمة على فعل أي شيء تحتاجه لحماية الحدود"، بحسب ما نقل موقع "أوت" اليوناني.

وأضاف متحدث الحكومة "خلال الـ24 ساعة الماضية، حاول نحو 4000 شخص دخول البلاد بشكل غير قانوني عبر الحدود مع تركيا".

آلاف المهاجرين يواصلون التدفق إلى الحدود التركية اليونانية

للعبور إلى #أوروبا

https://t.co/f6fCJcv6wX pic.twitter.com/f33PMYlTsL — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 29, 2020

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، فتح الأبواب أمام اللاجئين في بلاده نحو أوروبا، مشددا على أن أنقرة لن تغلقها خلال الفترة المقبلة.

وأفادتوسائل الإعلام اليونانية، إن "القوات اليونانية، ألقت على المهاجرين غازات مسيلة للدموع، بهدف منعهم من الدخول إلى بلادهم"، مشيرة إلى أنه رغم التشديد اليوناني، إلا أن بعض المهاجرين تمكنوا من العبور عبر قطع نهر يفصل بين الحدود التركية اليونانية.