مندوب تركيا في مجلس الأمن: لم نحدد جنسية الطائرة التي ضربت قافلتنا ومواقعنا

أشار ممثل تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فريدون سينرلي أوغلو، إلى أن تركيا لم تحدد جنسية الطائرة التي ضربت القافلة العسكرية التركية، والتي أدت إلى مقتل أعداد من الجنود الأتراك.

وفي جلسة لمجلس الأمن عقدت اليوم السبت، قال سينرلي أوغلو إن القافلة العسكرية التركية تم استهدافها بسلسلة من الغارات الجوية استمرت لمدة 5 ساعات، مشيرا إلى أنه لم تحدد جنسية الطائرة التي ضربت القافلة لكن "مسارات الرادار أظهرت أن طائرات النظام وروسيا كانت في رحلة تشكيل خلال تلك الفترة".

واعتبر المندوب أن القافلة تم استهدافها عمدا وأن "القوات التركية كانت وحدها في تلك المنطقة وهو ما يظهر استهدافهم عمدا، وكان لدينا تنسيق مسبق، وكتابيا، مع القوات الروسية حول موقع قافلتنا"، بحسب "الأناضول".

وأشار المندوب إلى أن القوات التركية التي تعرضت للهجوم كان تواجدها "لضمان أمن أفراد الجيش الذين يخدمون في مراكز المراقبة".

ونوه سينرلي أوغلو إلى أن الحكومة السورية وحلفاءها يريدون "جر تركيا إلى حربهم القذرة لأن الجنود الأتراك يقفون في طريق النظام ويمنعون تحقيق حلمه المتمثل في الحل العسكري".

وأعلن حاكم محافظة هطاي التركية رحمي دوغان، أمس الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الجنود الأتراك في الهجوم في محافظة إدلب السورية الخميس إلى 33.

وفي وقت سابق، أمس الخميس، أعلن أردوغان مقتل 22 جنديا في هجوم جوي لقوات الحكومة السورية على أفراد من الجيش التركي في إدلب.