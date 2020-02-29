بدء أكبر عملية نقل قوات من أمريكا إلى أوروبا

أعلن وزير الأمن البولندي عن بدء أكبر عملية تدريبية في فترة ما بعد الحرب الباردة تعرف باسم "مناورات حماة 2020".

وقال ماريوش بلاشاك، وزير الأمن البولندي، في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر" إن حوالي 37 ألف جندي يشاركون في هذه المناورات بينهم 20 ألف جندي أمريكي.

Rozpoczęliśmy największe od lat ćwiczenie #DefenderEurope20. Weźmie w nim udział ok. 37 tys. żołnierzy, w tym 20 tys. z USA. Pierwsi żołnierze US Army przekroczyli już polską granicę. pic.twitter.com/nbOt15t3gS — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 29, 2020

​وجاء في بيان مركز الأمن البولندي أن مناورات حماة 2020 تهدف إلى التحقق من قدرة الجيش الأمريكي على نقل قوات برية من قواعده في أراضي الولايات المتحدة إلى موانئ الشاطئ الشرقي، ثم إلى موانئ أوروبا.

ويعتبر ما يعرف باسم "حماة 2020" ثالث أكبر مناورة عسكرية في أوروبا بعد انتهاء الحرب الباردة.