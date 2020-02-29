مع تصاعد خطر كورونا في إيران.. اتصال بين أمير قطر وروحاني والأخير يطلب الدعم

أكد الرئیس الإيراني حسن روحاني في اتصال هاتفي مع أمیر دولة قطر الشيخ تميم بن حمد أن "فیروس کورونا المستجد مشکلة عالمیة، وعلی کافة الشعوب والحکومات أن تقف جنبا إلی جنب لمواجهته من أجل اجتیاز هذه الأزمة بشکل أسرع".

بحسب الموقع الرسمي للرئاسة قال رئیس الجمهوریة الإسلامیة الیوم السبت في الاتصال الهاتفی مع أمیر قطر: "زیارة سیادتکم إلی العاصمة طهران ناجحة لتطویر المناسبات الثنائیة وأرجو أن تُتخذ خطوات مؤثرة لتمتین العلاقات الثنائیة بین الجانبین".

وأکد روحانی أن فیروس کورونا المستجد "تحوّل إلی مشکلة عالمیة وعلی کافة الشعوب والحکومات أن تقف جنبا إلی جنب لمواجهة فیروس کورونا المستجد من أجل اجتیاز هذه الأزمة بشکل أسرع". وقال: "من حسن الحظ لدی وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الإیرانی برامج خاصة لإدارة ومنع تفشي هذا الفیروس علی المستوی الوطني والسیطرة علیه".

وأشار الرئیس روحانی إلی ضرورة التعاون بین البلدین لتأمین الحاجات الصحیة والعلاجیة لمواجهة فیروس کورونا المستجد وقال: "نرغب في تمتین الشراکة الصحیة علی الصعید الإقلیمی مع دول المنطقة وعلی ما یبدو أن أیة دولة من الدول لا یمکن تحصینها عن هذا المرض وأن الجمیع مضطرون لتبادل المعلومات والخبرات والإمکانیات لاحتواء هذا المرض".

This is the most accurate information i have seen about the coronavirus, please do yourself a favor by watching.#Coronavid19#CoronaVirusUpdates#coronavirusnigeria #CoronavirusOutbreak pls share !pic.twitter.com/cuA3nli5xo — Tosin Olugbenga (@TosinOlugbenga) February 29, 2020

وأردف الرئیس روحانی قائلا: "حالیا تقوم إیران بتنفیذ البروتوکولات الصحیة الخاصة و تهتم بها من أجل التبادل التجاري وتصدیر السلع".

وبدوره أعرب أمیر دولة قطر الشیخ تمیم بن حمد عن "ارتیاحه لزیارته الناجحة إلی إيران" وقال: "أرجو أن نشهد في المستقبل القریب استمرار التشاورات بین ساسة البلدین في الدوحة".

كما أعرب أمیر قطر عن "أمله بصحة جمیع المواطنین الإیرانیین"، معلنا عن "تضامن قطر حکومة وشعبا مع حکومة وشعب إیران الشقیقة لمواجهة فیروس کورونا"، وقال: "نثق بأن الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة تقدر أن تسیطر علی هذا الفیروس نظراً إلی القدرات والإمکانیات وتخصص الأطباء و مدراء قطاع الصحة".

وأکد الأمیر علی "ضرورة تعزیز التعامل والشراکة الشاملة بین طهران والدوحة للتسریع في مسار الاتفاقیات المبرمة بین الجانبین".

#COVID19 is an infectious disease caused by a new #coronavirus introduced to humans for the first time. It spreads from person to person mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs or sneezes. pic.twitter.com/1erCABYbIQ — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 29, 2020

وصرح مسؤول بالصحة للتلفزيون الرسمي الإيراني اليوم السبت بأن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في إيران بلغ 43 شخصا مضيفا أن عدد المصابين وصل إلى 593 شخصا.

وقال كيانوش جاهانبور للتلفزيون "للأسف توفي تسعة أشخاص بسبب الفيروس في الأربع والعشرين ساعة الماضية. عدد الوفيات الآن 43. عدد حالات الإصابة المؤكدة منذ أمس 205 وهو ما يعني أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة 593 شخصا".