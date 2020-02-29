أمريكا ترجئ قمة لزعماء آسيان وسط مخاوف مرتبطة بكورونا

قال مسؤولان أمريكيان مطلعان، مساء أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة ستؤجل اجتماعا لزعماء دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بسبب فيروس كورونا.

وأكدت وكالة "رويترز"، إنه كان من المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية في الرابع عشر من مارس/آذار المقبل، قمة لزعماء رابطة دول جنوب شرق آٍيا ( آسيان )، وذلك في ظل مخاوف بشأن انتشار فيروس "كورونا".

سبق أن وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعوة لزعماء الرابطة المؤلفة من عشر دول للاجتماع في مدينة لاس فيغاس، بعدما غاب عن قمة الرابطة التي عقدت في بانكوك، في نوفمبر/تشرين الثاني.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية، حتى الآن، على طلب للتعليق.

يذكر أن فيروس "كورونا" الجديد المسبب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر، أولاً، في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2019، في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/ كانون الثاني.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، على أنه "وباء"، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".