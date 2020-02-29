مصاب "كورونا" ينقل الفيروس لممرضات شاركن في علاجه

أعلنت تايوان اكتشاف خمس حالات جديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، منهم أربعة أشخاص خالطوا أحد المصابين في مستشفى وامرأة عائدة من الشرق الأوسط ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 39.

وقال المركز الرئيسي لمكافحة الأوبئة إن ثلاث ممرضات وأحد العاملين أصيبوا بالعدوى في المستشفى الذي تعالج به حالة مصابة بالفيروس.

وأضاف أن الممرضات شاركن في علاج المريض قبل التأكد من إصابتهن. وفقا لوكالة "رويترز".

وتابع أن الحالة الخامسة لامرأة في الستينات كانت في جولة سياحية في مصر ودبي وعادت إلى تايوان في 21 فبراير/ شباط وكانت قد بدأت تشعر بإعياء أثناء زيارتها لمصر.

وقال المركز إنه من المرجح بشدة أن تكون أصيبت بالعدوى خارج البلد مضيفا أن الحكومة ترصد كل من كانوا معها في الجولة نفسها.

وأعلنت تايوان حالة وفاة واحدة بالفيروس بينما شفي تسعة مرضى وغادروا المستشفيات.