أمريكا: سنسحب قواتنا من أفغانستان خلال 14 شهرا إذا أوفت "طالبان" بالتزاماتها

أصدرت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الأفغانية بيانا مشتركا قبل توقيع الاتفاق الأمريكي مع حركة طالبان.

وحسب "رويترز" أصدرت حكومتا الولايات المتحدة وأفغانستان بيانا مشتركا اليوم السبت أفاد بأن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي سيسحبان قواتهما من أفغانستان خلال 14 شهرا إذا أوفت حركة طالبان بالتزاماتها.

وأضاف البيان "التحالف سيكمل سحب باقي القوات من أفغانستان خلال 14 شهرا بعد نشر هذا الإعلان المشترك والاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان... شريطة أن تفي طالبان بالتزاماتها بموجب الاتفاق".

وستقوم الولايات المتحدة مبدئيا بخفض قواتها في أفغانستان إلى 8600 خلال 135 يوما من الاتفاق مع طالبان. ومن المقرر توقيع الاتفاق في العاصمة القطرية الدوحة في وقت لاحق اليوم السبت.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان باسم وزير الخارجية مايك بومبيو، بأن الولايات المتحدة تستعد لتوقيع اتفاق مع طالبان في 29 شباط/فبراير.

The U.S. and Taliban have reached a historic peace deal that may pave the way for the end of America's longest war. Secretary of State Mike Pompeo is in Doha, Qatar to witness the signing. Many American troops will be withdrawn from the region as a result of the deal. pic.twitter.com/Q0DPHozBvU — TODAY (@TODAYshow) February 29, 2020

وقال ممثل المكتب السياسي لطالبان في الدوحة، سهيل شاهين، إن التوقيع سيتم في قطر يوم 29 شباط/فبراير بحضور ممثلين عن دول ومنظمات أخرى كمراقبين.