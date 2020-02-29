بومبيو يحث طالبان على الالتزام بوعودها وفق اتفاق السلام

حث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حركة طالبان على الالتزام بوعودها التي قطعتها وفق اتفاق السلام.

القاهرة - سبوتنيك. وتشمل بنود الاتفاق قطع العلاقات مع تنظيم القاعدة، وقتال تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا)، والتفاوض مع الحكومة الأفغانية.

وقال بومبيو خلال احتفال توقيع اتفاقية السلام مع حركة طالبان في الدوحة "طالبان أرادت السلام وأرادت إنهاء علاقاتها بالقاعدة وأقرت أن الانتصار العسكري مستحيل، والاتفاق اليوم هو تكليل لهذا الجهد".

وأضاف بومبيو "سنتابع طالبان عن كثب، ونتأكد من أن أفغانستان لن تكون بيئة للإرهاب الدولي"، مؤكدا "الاتفاقية لا تعني شيء إذا لم نصل لسلام مستدام وإذا لم نأخذ خطوات ملموسة".

وحث بومبيو طالبان على الالتزام بوعودها في الاتفاق والتي تشمل "قطع العلاقات مع تنظيم القاعدة، وقتال تنظيم داعش والجلوس للتفاوض مع الحكومة الأفغانية".

وأكد بومبيو "أمريكا ستواصل ضغطها للوصول إلى أفغانستان مزدهرة وبعيدة عن التدخلات الأجنبية".

يتبع...