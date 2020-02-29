الاتحاد الأوروبي يدعو لانتهاز فرصة الاتفاق بين واشنطن وطالبان

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، لانتهاز فرصة اتفاق وقف العنف وإحلال السلام بين حركة طالبان والولايات المتحدة لبدء حوار بين الأطراف الأفغانية.

القاهرة - سبوتنيك . وقال الاتحاد في بيان إن "الاتحاد يعتبر الإعلان المشترك للتسوية بين الولايات المتحدة وطالبات خطوة أولى هامة نحو السلام الشامل "، مؤكدا أنه "لا ينبغي تفويت الفرصة الحالية للتحرك نحو السلام".

وتابع البيان أن "الاتحاد الأوروبي ينتظر أن تبدأ تلك المفاوضات الأفغانية والتي يتولاها الأفغان، والتي هي في صلب ذلك الاتفاق، أن تبدأ دونما تأخير".

ووقعت الولايات المتحدة اتفاقا تاريخيا مع حركة طالبان اليوم السبت قد يمهد الطريق نحو انسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان في غضون الأربعة عشرة شهرا المقبلة ويمثل خطوة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما.

وعلى الرغم من أن الاتفاق يمهد الطريق نحو انسحاب الولايات المتحدة على نحو تدريجي من أطول حروبها فإن كثيرين يتوقعون أن تكون المحادثات بين الأطراف الأفغانية المتعددة أكثر تعقيدا بكثير، حسب ما قالته وكالة "رويترز".

ووقع الاتفاق في العاصمة القطرية الدوحة مبعوث الولايات المتحدة الخاص بأفغانستان زلماي خليل زاد والمسؤول السياسي في طالبان الملا عبد الغني بارادار. وحضر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مراسم التوقيع.