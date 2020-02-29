إيران: العقوبات الأمريكية تحد من قدرتنا على مواجهة كورونا

قال مكتب الرئاسة الإيرانية إن العقوبات الأمريكية على البلاد تحد من قدرتها على مواجهة فيروس كورونا المستجد، والذي خلف انتشاره في البلاد 43 حالة وفاة حتى الآن.

وقال مدير مكتب الرئاسة الإيرانية، محمود واعظي، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، "أمريكا وضعت إيران تحت ضغوط كبيرة وفرضت عقوبات غير مسبوقة عليها، وأوجد ذلك مشاكل كثيرة لكل إيراني في البلاد، ومن هذه المشاكل القدرة على مواجهة انتشار فيروس كورونا".

وتابع، "إذا كانت تصريحاتهم صادقة، وأنهم فعلا يسعون إلى تقديم مساعدات إنسانية للشعب الإيراني، فبإمكانهم اليوم إلغاء جميع العقوبات ورفع القيود على البنوك والقنوات المالية، وبذلك تستطبع إيران أن تلبي، بأسرع وقت ممكن، متطلبات مكافحة فيروس كورونا وتوفر الوسائل اللازمة للسيطرة عليه بشكل أسرع".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو قال، أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة عرضت على إيران المساعدة في التصدي لفيروس "كورونا" الجديد.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكية أن إيران ليست لديها بنية تحتية متينة للصحة.

وأعرب بومبيو عن قلقه بسبب عدم تبادل طهران المعلومات حول انتشار الوباء في البلاد.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل 205 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد خلال الـ24 ساعة الماضية، معلنة ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى 593 حالة، وحالات الشفاء إلى 123 حالة، ووفاة 43 شخصا إثر الإصابة بالفيروس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور خلال مؤتمر صحفي، إنه تم "تسجيل 205 حالات جديدة بفيروس كورونا في إيران خلال 24 ساعة الماضية، وارتفعت حصيلة الإصابات لـ593 إصابة، وحالات الشفاء إلى 123 حالة".

وأضاف جهانبور، أن "عدد حالات الوفاة بلغ 43 حالة".

وحذر وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، سعيد نمكي، من أن ذروة فيروس كورونا في البلاد ستكون خلال الأسبوع الجاري.

وتزداد عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" في إيران بوتيرة متسارعة، لتسجل أعلى عدد وفيات خارج الصين التي ظهر فيها الفيروس.