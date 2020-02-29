الرئيس الكوري الشمالي يتخذ إجراءات ضد مسؤولين متهمين بالفساد

أفادت الوكالة المركزية الكورية الشمالية للأنباء (KCNA) أن زعيم جمهورية كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، قد طرد اثنين من كبار مسؤولي الحزب الحاكم بتهمة الفساد.

وناقشت القيادة، في اجتماع للمكتب السياسي لحزب العمل الكوري، الأفعال غير الحزبية وإساءة استخدام السلطة والفساد والبيروقراطية. ونتيجة لذلك، تقرر طرد نائب رئيس اللجنة المركزية للحزب لي مان جونغ وبارك تاي دوك من مناصبهما في الحزب.

وقالت لجنة الرقابة المركزية في بيان "أعفى المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب نائب رئيس اللجنة المركزية للحزب لي مان جونغ وبارك تاي دوك من منصبيهما".

كما ناقش الاجتماع أيضا تدابير لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأضاف بيان اللجنة " لقد قام (كيم جونغ أون) بإصدار تعليمات إلى مجلس الوزراء وقيادة الطوارئ المركزية لمنع دخول فيروس كورنا إلى البلاد".