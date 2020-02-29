أفغانستان: لم نقطع التزاما بالإفراج عن 5 آلاف أسير من طالبان بحلول 10 مارس

قال مستشار الأمن القومي الأفغاني إن الحكومة "لم تقطع التزاما بالإفراج عن 5 آلاف من أسرى طالبان بحلول 10 مارس/ آذار".

ووقعت الولايات المتحدة اتفاقا تاريخيا مع حركة طالبان اليوم السبت مما قد يمهد الطريق نحو انسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا ويمثل خطوة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما.

وبحسب "رويترز" فإنه على الرغم من أن الاتفاق يمهد الطريق أمام الولايات المتحدة للانسحاب تدريجيا من أطول حروبها فإن كثيرين يتوقعون أن تكون المحادثات بين الأطراف الأفغانية المتعددة أكثر تعقيدا بكثير.

ووقع الاتفاق في العاصمة القطرية الدوحة المبعوث الأمريكي الخاص بأفغانستان زلماي خليل زاد والمسؤول السياسي لطالبان الملا عبد الغني بارادار. وحضر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مراسم التوقيع.

وفي تلك الأثناء، وصل وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إلى كابول في زيارة قال مسؤولون وخبراء إنها تهدف إلى طمأنة الحكومة الأفغانية على التزام الولايات المتحدة تجاه أفغانستان.