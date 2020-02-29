أول تعليق لترامب على توقيع اتفاق السلام مع حركة طالبان الأفغانية

ووقعت الولايات المتحدة اتفاقا مع حركة طالبان اليوم السبت مما قد يمهد الطريق نحو انسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا ويمثل خطوة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما.
ووقع الاتفاق في العاصمة القطرية الدوحة المبعوث الأمريكي الخاص بأفغانستان زلماي خليل زاد والمسؤول السياسي لطالبان الملا عبد الغني بارادار. وحضر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مراسم التوقيع.
وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن توقيع الاتفاق خطوة جيدة لكن الطريق لن يكون سهلا.
The victory march starts with the slogans of Allahu Akbar.#Afganistan #Taliban #Doha pic.twitter.com/ZHCv6yifbx— Reyaz Reshi (@BabaRayees411) February 29, 2020
وقال إسبر الذي التقى الرئيس الأفغاني أشرف غني في كابول حيث أصدرا إعلانا مشتركا بالتوازي مع الاتفاق بين أمريكا وطالبان "هذه لحظة مفعمة بالأمل لكن هذه هي البداية فحسب. الطريق لن يكون سهلا. سيتطلب تحقيق السلام الدائم في أفغانستان الصبر والتنازل من جميع الأطراف".
وأعلنت الولايات المتحدة أنها ملتزمة بتقليص عدد قواتها في أفغانستان إلى 8600 جندي من 13 ألفا في الوقت الحالي في غضون 135 يوما من توقيع الاتفاق والعمل مع حلفائها على خفض عدد قوات التحالف في أفغانستان على نحو متناسب خلال هذه الفترة إذا ما أوفت طالبان بالتزاماتها.
وجاء في البيان المشترك أن الانسحاب الكامل لكل القوات الأمريكية وقوات التحالف سيتم خلال 14 شهرا من توقيع الاتفاق إذا التزمت طالبان بالجزء الخاص بها.
ABD Taliban'a hiçbir koşul sunmadan anlaştı. 14 ay içinde Afganistan'dan bütün askerleri çekmeyi kabul etti. pic.twitter.com/sVaJUp3XqJ— Eğitimci 🇹🇷🇦🇿🇱🇾🇵🇰 (@tr_egitimci) February 29, 2020
ويمثل الاتفاق بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرصة للوفاء بتعهده بإعادة القوات الأمريكية إلى الوطن. لكن خبراء أمنيين وصفوا الاتفاق بأنه مقامرة في مجال السياسة الخارجية تضفي الشرعية على حركة طالبان على الساحة الدولية.
وقالت السفارة الأمريكية في كابول على تويتر "إنه يوم فارق بالنسبة لأفغانستان".
E. Diplomat Aydın Nurhan: Daha önceleri Türkiye, Afganistan, Pakistan ve İranlı göçmenler için atlama tahtasıydı. Bugün Türkiye son durak. pic.twitter.com/2ljYn200Vv— 24 TV (@yirmidorttv) February 29, 2020
وأضافت "يتعلق الأمر بصنع السلام وصياغة مستقبل مشترك أكثر إشراقا. نقف إلى جانب أفغانستان".
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