رئيس الوزراء البريطاني يعلن خطوبته على صديقته وانتظارهما طفلا

وجاء في بيان للمتحدث عن رئيس الوزراء "أعلن رئيس الوزراء والسيدة سيموندز خطوبتهما وأنهما ينتظران طفلا في أوائل الصيف".

ستصبح سيموندز، البالغة من العمر 31 عامًا، أمًا لأول مرة، بينما جونسون البالغ من العمر 54 سنة، هو أب لأربعة أطفال بالغين من زواج سابق من المحامية مارينا ويلر، وهي ابنة غير شرعية من الناقدة الفنية هيلين ماكنتاير.

ووفقا لبعض التقارير، هناك طفل غير شرعي آخر، حيث يتجنب جونسون باستمرار الإجابة على أسئلة الصحفيين حول العدد الدقيق لأطفاله.