الولايات المتحدة تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة، اليوم السبت، الوفاة الأولى بفيروس كورونا المستجد.

القاهرة - سبوتنيك. وأفادت الإذاعة الوطنية الأمريكية "إن بي آر" أن "شخصا في واشنطن مصابا بفيروس كورونا قد توفي، بحسب إدارة الصحة في سياتل وكينغ كاونتي في واشنطن".

ولفتت إلى أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس بالولايات المتحدة قد تجاوز 60، منهم 44 أصيبوا على متن السفينة "دايموند برينسس" التي كانت رهن الحجر الصحي باليابان.

وأجرى مختصون صينيون خلال الأيام الأخيرة تشريحا لجثة مريض توفي نتيجة التهاب رئوي ناجم عن إصابته بفيروس كورونا.

وأظهرت نتائج التشريح، أن العدوى تصيب الرئتين بشكل أساسي وأنه لم تظهر أي علامات واضحة تدل على تلف الأنسجة والأعضاء الأخرى في جسم المتوفى، وإن الفيروس يتسبب بالالتهابات في الشعب الهوائية والحويصلات الرئوية وخلال ذلك، تتعرض للتلف أيضا أنسجة الرئة وتظهر عليها أشكال التليّف.