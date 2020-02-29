فرنسا تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا لـ100 شخص

أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، اليوم السبت، تسجيل 73 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد منذ بداية انتشار الوباء حول العالم أواخر الشهر الماضي.

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، إلى 100 حالة.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، مشيرة إلى أن رئيس هيئة الصحة الفرنسية ، جيرومي سالومون، أكد إصابة 100 شخص، حتى الآن بفيروس كورونا المتسجد، الذي كان أول ظهور له في الصين أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وبحسب بيان هيئة الصحة في فرنسا، فإنه تم تسجيل حالتي وفاة، وتعافي 12 آخرين، بينما 86 آخرين يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 9 حالتهم خطيرة.

وأعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، في وقت سابق اليوم السبت، أن عدد المصابين 73 شخصا، مضيفا: "الفيروس بات منتشرا على الأراضي الفرنسية خاصة في منطقتين، حيث تم تسجيل معظم الحالات في منطقة لواز شمال البلاد ومنطقة سافوا شرق البلاد".

وبهدف الحد من انتشار الفيروس وربح الوقت أعلن وزير الصحة عن سلسلة إجراءات احترازية منها منع التجمعات في المناطق حيث ينتشر الوباء حتى إشعار آخر بالإضافة إلى إلغاء الماراثون الذي كان من المفترض أن ينظم قريبا في باريس، علاوة على قرار السلطات إغلاق بعض المدارس في المناطق المعنية كما دعا السكان لتجنب التنقل واتخاذ أقسى درجات الحيطة.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي 85954 شخصا، توفي منهم 2941 شخصا، فيما شفي حتى الآن 39761 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت.