كورونا يتمدد في كوريا الجنوبية... إصابة 813 شخصا في يوم واحد

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال اليوم لترتفع حصيلة الإصابات إلى 3.150 حالة.

وبحسب وكالة "يونهاب"، فقد بلغل عدد المصابيين في دايغو وكيونغ - بوك 2,724 حالة.

وبحسب الوكالة، فرضت السلطات الطبية الحجر الصحي مجددا على المريضة الـ25 بعد شفائها، كأول حالة تصاب بالفيروس للمرة الثانية.

وتم تأكيد تسجيل 813 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم في كوريا الجنوبية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 3,150 حالة.

وأجرى مختصون صينيون خلال الأيام الأخيرة تشريحا لجثة مريض توفي نتيجة التهاب رئوي ناجم عن إصابته بفيروس كورونا.

وأظهرت نتائج التشريح، أن العدوى تصيب الرئتين بشكل أساسي وأنه لم تظهر أي علامات واضحة تدل على تلف الأنسجة والأعضاء الأخرى في جسم المتوفى، وإن الفيروس يتسبب بالالتهابات في الشعب الهوائية والحويصلات الرئوية وخلال ذلك، تتعرض للتلف أيضا أنسجة الرئة وتظهر عليها أشكال التليّف.