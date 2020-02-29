ترامب يقترح إرسال "خبراء صحة" إلى إيران لمواجهة تفشي "كورونا"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة إيران على مواجهة تفشي فيروس كورونا.

واشنطن، - سبوتنيك وقال ترامب في مؤتمر لاتحاد المحافظين الأمريكيين: "إذا استطعنا مساعدة الإيرانيين في هذه المشكلة، فسنقوم بذلك بالطبع".

وأضاف :"لكن كل ما عليهم فعله هو طلب ذلك".

واقترح الرئيس الأمريكي إرسال "خبراء صحة" أمريكيين إلى طهران، بحسب وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق، اليوم السبت، قال مكتب الرئاسة الإيرانية إن العقوبات الأمريكية على البلاد تحد من قدرتها على مواجهة فيروس كورونا المستجد، والذي خلف انتشاره في البلاد 43 حالة وفاة حتى الآن.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 205 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد خلال الـ24 ساعة الماضية، معلنة ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى 593 حالة، وحالات الشفاء إلى 123 حالة، ووفاة 43 شخصا إثر الإصابة بالفيروس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور خلال مؤتمر صحفي، إنه تم "تسجيل 205 حالات جديدة بفيروس كورونا في إيران خلال 24 ساعة الماضية، وارتفعت حصيلة الإصابات لـ593 إصابة، وحالات الشفاء إلى 123 حالة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو قال، أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة عرضت على إيران المساعدة في التصدي لفيروس "كورونا" الجديد.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكية أن إيران ليست لديها بنية تحتية متينة للصحة.