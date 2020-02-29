اعتداء على موظفي وكالة "سبوتنيك" الروسية في أنقرة

قالت رئيسة تحرير وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" وقناة "آر تي"، مارغاريتا سيمونيان، إن مجهولين اعتدوا على موظفي الوكالة في أنقرة مساء يوم السبت، ورددوا هتافات بأنهم "خونة للوطن، لأنهم يعملون مع الروس".

وقالت سيمونيان في تغريدة عبر "تويتر": "هاجم مجهولون مقر موظفينا الثلاثة في أنقرة، وهتفوا "تركيا للأتراك!"، و"خونة!" و"الجواسيس الروس!".

В организованных группах людей, которые одновременно напали на квартиры трех наших сотрудников в Анкаре, было около десяти человек в каждой.



Они кричали: 'Турция для турок!' 'Предатели!' и 'Русские шпионы!'



У моих прабабушек сейчас было бы дежавю. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) February 29, 2020

وأضافت: "ننتظر رد الشرطة التركية على هذا الاعتداء".

К трем нашим сотрудникам в Анкаре домой (!) сейчас ворвались какие-то упыри, угрожали, кричали, что они предатели Родины, потому что работают на русских.



Посмотрим, как поведет себя полиция. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) February 29, 2020

وكانت الخارجية الروسية أعلنت، اليوم السبت، أن موسكو وأنقرة تؤكدان خلال المشاورات تركيزهما على الحد من التوترات على الأرض خلال الحرب ضد الإرهابيين في سوريا.

من جانبه، استبعد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في وقت سابق، حدوث مواجهة بين الجيش التركي والروسي في إدلب، مضيفا "ليس لدينا مشاكل مع روسيا، وإنما هدفنا – النظام السوري".

كما أكد أكار أن تفاقم الوضع في إدلب لن يؤثر على خطط تركيا لنشر منظومة الدفاع الجوي "إس-400".

وتأزم الوضع في إدلب، الأسبوع الماضي، حين نفذ مسلحون مدعومون من تركيا، وبغطاء من المدفعية التركية، هجوما على مواقع الجيش السوري، تمكنوا خلاله من اختراق خطوط دفاعه على مسار قميناس - النيرب.