كوريا الجنوبية تسجل 376 إصابة جديدة بـ"كورونا" ليصل الإجمالي إلى 3526 حالة

سجّلت كوريا الجنوبيّة اليوم الأحد 376 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للحالات المصابة هناك إلى 3526 حالة.

سؤول - سبوتنيك. وقالت المراكز الكوريّة لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان، إن من بين الحالات الجديدة التي سجلت، 333 حالة تم اكتشافها في مدينة دايغو التي تعتبر بؤرة الوباء في كوريا الجنوبيّة، و26 حالة أخرى في مقاطعة غيونغسانغ الشماليّة المجاورة لها، أما الحالات المتبقية تم العثور عليها في مناطق مختلفة في جميع أنحاء البلاد.

وبحسب البيان بلغ عدد الوفيات 17 شخصا وشفاء 30 شخصا بعد معالجتهم، وتحاليل 32 ألفا و422 حالة آخرون قيد العمل.

يذكر أن فيروس "كورونا" المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا- في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني/يناير.

ويواصل فيروس "كورونا" تفشّيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة، تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 4 آلاف إصابة. وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي"، وقالت إن الإصابات بلغت أكثر من 80 ألفا عبر نحو 33 دولة.