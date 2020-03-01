محيي الدين ياسين يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لوزراء ماليزيا خلفا لمهاتير محمد

أدى محيي الدين ياسين اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في ماليزيا، اليوم الأحد، بعد أسبوع من الاضطراب السياسي في البلاد على خلفية استقالة رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد.

وبحسب وكالة الأنباء الماليزية (برناما)، عين السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، محيي الدين رئيسا جديدا للوزراء، ليصبح، رئيس الوزراء الثامن في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

ويرأس محي الدين، البالغ من العمر 72 عاما حزب سكان ماليزيا الأصليين المتحدين (برساتو).

Muhyiddin takes oath as 8th prime minister before King pic.twitter.com/ZdH8r9NRFy — BERNAMA (@bernamadotcom) March 1, 2020

وجاء تعيينه في أعقاب استقالة رئيس الوزراء مهاتير محمد في 24 فبراير/شباط، مما أثار أزمة سياسية التي شهدت سقوط حكومة تحالف الأمل وفقدانها للسلطة الحالية وتغييرات في ائتلاف الأحزاب السياسية.