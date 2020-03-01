أرمينيا تسجل أول إصابة بفيروس "كورونا" لمواطن عائد من إيران

أكد رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، اليوم الأحد، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لمواطن أرمني عمره 29 عاما، عائد من إيران.

موسكو - سبوتنيك. وكتب باشينيان على صفحته على فيسبوك: "منذ نحو ساعتين ثبت لدينا إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، لمريض يبلغ من العمر 29 عاما كان قد عاد وزوجته من إيران في 28 فبراير على متن طائرة".

يذكر أن فيروس "كورونا" المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا- في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني/يناير.

ويواصل فيروس "كورونا" تفشّيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة، تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 4 آلاف إصابة. وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي"، وقالت إن الإصابات بلغت أكثر من 80 ألفا عبر نحو 33 دولة.