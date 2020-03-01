ارتفاع الإصابة بفيروس كورونا في اليونان إلى سبعة

أعلنت وزارة الصحة اليونانية يوم السبت أنها سجلت ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى سبعة.

وقالت الوزارة إن المصابين رجل وامرأة كانا على صلة بحالات سابقة مؤكدة في اليونان ورجل سافر مؤخرا إلى إيطاليا أشد البلدان الأوروبية تضررا بالفيروس، بحسب "رويترز".

ويخضع المرضى للعلاج في مستشفيات بالعاصمة أثينا ومدينة سالانيك في الشمال.

وأعلنت اليونان في 26 فبراير أول حالة إصابة بكورونا وكانت لامرأة تبلغ 38 عاما سافرت أخيرا إلى إيطاليا.

يذكر أن فيروس "كورونا" المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا- في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر برعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني/يناير.

ويواصل فيروس "كورونا" تفشّيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة، تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 4 آلاف إصابة. وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي"، وقالت إن الإصابات بلغت أكثر من 80 ألفا عبر نحو 33 دولة.