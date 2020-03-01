تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في تايلاند

أعلنت السلطات المحلية في تايلند، اليوم الأحد، عن أول حالة وفاة لمواطن بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن السلطات التايلندية أن أول حالة وفاة حصلت في البلاد بسبب فيروس كورونا (كوفيد - 19) المستجد.

وكانت السلطات التايلاندية قد أعلنت يوم أمس السبت وصول عدد المصابين لديها بفيروس كورونا إلى 42 حالة.

ويواصل فيروس "كورونا" تفشّيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة، تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 4 آلاف إصابة. وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي"، وقالت إن الإصابات بلغت أكثر من 80 ألفا عبر نحو 33 دولة.

يذكر أن فيروس "كورونا" المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا- في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني/يناير.