إيران توجه "اتهاما خطيرا": رئيس دولة سبب انتشار فيروس كورونا

ألقى حسام الدين آشنا، مستشار الرئيس الإيراني، باللوم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في انتشار فيروس كورونا في بلاده، معتبرا أيضا أن سبب الانتشار السريع للفيروس، يعود لعدم جاهزية نظامها الصحي لمواجهة العدوى.

وقال آشنا عبر حسابه على "تويتر": "العقوبات الاقتصادية التي فرضها دونالد ترامب، وتواطؤ أوروبا، جعلت البنية التحتية للصحة العامة في إيران غير معدة بصورة كافية للاستجابة المناسبة لفيروس كورونا. تتحمل سياسة ترامب جزء من المسؤولة عن انتشار هذا الفيروس والوفيات التي سببها".

— Hesameddin Ashena (@hesamodin1) February 29, 2020

​وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، مساء أمس السبت، تسجيل 205 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد خلال الـ24 ساعة الماضية، معلنة ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى 593 حالة، وحالات الشفاء إلى 123 حالة، ووفاة 43 شخصا إثر الإصابة بالفيروس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور خلال مؤتمر صحفي، إنه تم "تسجيل 205 حالات جديدة بفيروس كورونا في إيران خلال 24 ساعة الماضية، وارتفعت حصيلة الإصابات لـ593 إصابة، وحالات الشفاء إلى 123 حالة".

وأضاف جهانبور، أن "عدد حالات الوفاة بلغ 43 حالة".

وتابع: "سيتم تعطيل الجامعات والمدارس وجميع المراكز الثقافية والفعاليات الرياضة حتى نهاية الأسبوع القادم ونطالب أبناء الشعب بعدم السفر بين المدن وعدم التجمع وإلغاء جميع الأعراس ومجالس العزاء والزيارات والالتزام في المنازل".

كما أعلن الناطق باسم البرلمان الإيراني، أسد الله عباسي، وفاة النائب الإيراني المنتخب حديثا عن مدينة رشت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، محمد علي رمضاني بالفيروس".

وتابع عباسي "تقرر إجراء تحاليل لجميع أعضاء البرلمان الحاليين"، مؤكدا تعليق جميع اجتماعات البرلمان العلنية وغير العلنية" حتى إشعار آخر بسبب تفشي فيروس كورونا وثوبت إصابة 5 من أعضاء البرلمان".