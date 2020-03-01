مرشح جديد يقرر الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية

قرر الملياردير الأمريكي، توم ستاير، الخروج من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد حصوله على نتائج مخيبة للامال خلال منافسات داخل الحزب الديمقراطي بالرغم من استثماره ملايين ال​دولار​ات في حملته الانتخابية.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن ستاير قرر الانسحاب بعد فشله بتحقيق نتائج تخوله استمرار المنافسة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وحل ستاير البالغ من العمر 62 عاما ثالثا بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ساوث ​كارولاينا​، بعد انفاقه أكثر من 20 مليون دولار وقيامه بحملة مكثفة في هذه الولاية الجنوبية.

وقال ستاير لمؤيديه "لقد شعرنا بالخيبة حيال نتيجتنا، سبق لي أن قلت إنني إذا لم أر طريقا نحو الفوز فسأنهي ترشيحي"، مضيفا: "أنا لا أرى طريقا للفوز بالرئاسة".