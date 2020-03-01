الرئيس الأفغاني: لم نتعهد بالإفراج عن 5 آلاف سجين من "طالبان"

قال الرئيس الأفغاني، أشرف غني، اليوم الأحد إن الحكومة لم تقطع تعهدا بالإفراج عن خمسة آلاف سجين من "طالبان" كما جاء في اتفاق وقعته الولايات المتحدة مع الحركة.

وقال غني، في مؤتمر صحفي بالعاصمة كابول بحسب وكالة "رويترز"، إن مطالبة "طالبان" بالإفراج عن سجنائها لا يمكن أن يكون شرطا مسبقا لإجراء محادثات مباشرة مع الجماعة المتشددة.

وينص الاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة وحركة "طالبان"، أمس السبت، على التزام الجانبين بالعمل بسرعة للإفراج عن السجناء من المقاتلين كإجراء لبناء الثقة بالتنسيق والموافقة من جميع الأطراف المعنية.

ونص الاتفاق كذلك على أنه سيتم إطلاق سراح ما يصل إلى 5000 من سجناء "طالبان" مقابل ما يصل إلى 1000 أسير من الحكومة الأفغانية بحلول 10 مارس/ آذار.