أنقرة: أكثر من 76 ألف لاجيء عبروا الحدود التركية باتجاه أوروبا

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الأحد، أن "أكثر من 76 ألف لاجيء عبروا الحدود التركية باتجاه أوروبا، حتى صباح اليوم".

وكتب صويلو، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إنه "حتى الساعة 9:55 [4:55 بتوقيت غرينتش] بلغ عدد اللاجئين الذين تركوا بلادنا عبر أدرنة 76 ألف و358 شخص".

Saat 09.55 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 76.358 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 1, 2020

​وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس السبت، فتح الأبواب أمام اللاجئين في بلاده نحو أوروبا، مشددا على أن أنقرة لن تغلقها خلال الفترة المقبلة.

وحسب وكالة "الأناضول" التركية، "يواصل آلاف اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين، التوجه إلى ولاية أدرنة التركية الحدودية مع اليونان، بهدف العبور إلى أوروبا".

​وقالت الوكالة إن "المهاجرين يتدفقون من مختلف المدن التركية وفي مقدمتها إسطنبول، إلى أدرنة، على أمل العبور للجانب اليوناني"، موضحة أن "مئات المهاجرين أمضوا ليلتهم بالقرب من معبر "قابي قوله" الحدودي التركي مع اليونان، ثم توجهوا في ساعات الصباح إلى المعبر اليوناني".

بدورها، قالت وسائل الإعلام اليونانية، إن "القوات اليونانية، ألقت على المهاجرين غازات مسيلة للدموع، بهدف منعهم من الدخول إلى بلادهم"، مشيرة إلى أنه رغم التشديد اليوناني، إلا أن بعض المهاجرين تمكنوا من العبور عبر قطع نهر يفصل بين الحدود التركية اليونانية.