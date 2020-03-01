الخارجية الإيرانية: ليس لأمريكا مكانة قانونية لتوقيع اتفاق سلام مع "طالبان"

قالت وزارة الخارجية الايرانية، اليوم الأحد، إن "السلام المستدام في أفغانستان يتم عبر الحوار الأفغاني الأفغاني بمشاركة القوى السياسية بما فيها حركة "طالبان".

وانتقدت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، الاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة مع حركة طالبان للسلام في أفغانستان، مشيرة إلى أن أمريكا ليس لها مكانة قانونية لتوقيع اتفاق سلام أو تحديد مستقبل أفغانستان، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وذكر البيان أن "إيران تعتقد أن تحقيق السلام في أفغانستان يتم عبر الحوار بين كل التيارات السياسية الأفغانية، بما في ذلك طالبان، مع مراعاة رأي الدول المجاورة لأفغانستان"، مضيفا "تعتقد إيران أن وجود قوات أجنبية غير قانونية في أفغانستان هو أحد الأسباب الرئيسية للحرب، وانسحاب هذه القوات ضروري لتحقيق السلام".

وتابع البيان "ليس للولايات المتحدة الأمريكية مكانة قانونية للتوقيع على اتفاق سلام أو تحديد مستقبل أفغانستان، ونعتقد أن الأمم المتحدة هي الجهة التي لديها القدرة المناسبة لتسهيل المفاوضات بين الأفغان وكذلك لمراقبة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها".

وبحسب البيان، "أكدت إيران احترامها لسيادة أفغانستان"، كما أعربت عن "استعدادها لتقديم أي مساعدة في إرساء السلام والاستقرار".

ووقعت الولايات المتحدة اتفاقا مع حركة طالبان أمس السبت، مما قد يمهد الطريق نحو انسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا ويمثل خطوة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما.

ووقع الاتفاق في العاصمة القطرية الدوحة المبعوث الأمريكي الخاص بأفغانستان زلماي خليل زاد والمسؤول السياسي لطالبان الملا عبد الغني بارادار. وحضر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مراسم التوقيع.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها ملتزمة بتقليص عدد قواتها في أفغانستان إلى 8600 جندي من 13 ألفا في الوقت الحالي في غضون 135 يوما من توقيع الاتفاق والعمل مع حلفائها على خفض عدد قوات التحالف في أفغانستان على نحو متناسب خلال هذه الفترة إذا ما أوفت طالبان بالتزاماتها.