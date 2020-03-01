فرنسا تحذر من التقبيل في ظل انتشار "كورونا"

طلبت وزارة الصحة الفرنسية من المواطنين تقليل التقبيل عند السلام لتجنب الإصابة بفيروس كورونا الصيني القاتل الذي يغزو عدد من دول العالم.

كما حظرت فرنسا جميع التجمعات العامة المغلقة في حال كان عدد الحاضرين أكثر من خمسة آلاف شخص، بحسب صحيفة، "تايم".

واعتاد الفرنسيون تقبيل الشخص عند التحية مرتين أو ثلاث مرات، وجاء في بيان الوزارة: "توصي وزارة الصحة بتقليل الاتصالات الاجتماعية ذات الطبيعة الجسدية، هذا ينطبق أيضا على التقبيل"، وحث وزير الصحة، سابقا، أوليفر فيران، على تجنب المصافحة عند التحية للتقليل من احتمال الإصابة بالفيروس التاجي.

وكان للقيود المشددة على التجمعات العامة تأثير فوري، حيث تم تأجيل عرض تجاري كبير يعقد لأربعة أيام في مدينة كان للمستثمرين العقاريين من مارس/آذار إلى يونيو/حزيران.

كما تم إلغاء الماراثون الذي كان من المقرر عقده اليوم الأحد في باريس، والإضافة إلى إلغاء الكرنفال في مدينة آنسي بجبال الألب.

وأعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، اليوم السبت، تسجيل 73 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد منذ بداية انتشار الوباء حول العالم أواخر الشهر الماضي.