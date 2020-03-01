"بينهم القضاء على خطر إيران"... نتنياهو يكشف ثلاث خطوات حال فوزه بالانتخابات

وقال نتنياهو، في مقابلة مع هيئة الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن "أول قرار سيكون فرض السيادة الإسرائيلية على "أراضي الوطن"، في إشارة لفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضم غور الأردن وشمالي البحر الميت.

وأوضح أن "الإدارة الأمريكية ستؤيد القرار الإسرائيلي، وأن لجنة ترسيم الحدود المشتركة بدأت عملها الأسبوع الماضي"، مضيفا أن "الخطوة الثانية له في حال تشكيل الحكومة القادمة، ستكون إبرام حلف دفاع مشترك مع الولايات المتحدة، دون أن يمس الحلف بحرية العمل الإسرائيلية. أما الخطوة الثالثة بحسب نتنياهو فهي القضاء على الخطر الإيراني".

وأضاف رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، أن "فكرة نقل المثلث إلى السيادة الفلسطينية لا أساس لها"، معتبرا أنه أمرا باطل.

وقال نتنياهو، إنه "لن يتم نقل أحد من مكان سكنه"، مؤكدا أنه "يقدم للعرب داخل الأراضي المحتلة الكثير من الخدمات".

وتطرق نتنياهو إلى فرصه في تشكيل حكومة جديدة بالرغم من أن الاستطلاعات تمنحه لغاية 57-58 مقعدا من أصل 120 مقعداً في الكنيست، فقال إنه في حال لم يحصل على ائتلاف من 61 مقعدا بفعل مقاعد الليكود والمعسكر المؤيد له، فإن هناك مفاجآت أخرى منها الاعتماد على انتقال نواب من حزب بني غانتس إلى معسكر نتنياهو، ومنحه الأغلبية المطلوبة بحسب القانون.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية للكنيست الـ23، غدا الاثنين، على يومين متتاليين، يشارك فيها 29 قائمة حزبية، يتنافس فيها كل من حزب "الليكود" الحاكم، بزعامة بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال الحالي، وحزب "أرزق أبيض"، بقيادة الجنرال بيني غانتس. وتعد هذه الانتخابات هي الثالثة خلال 11 شهرا فقط، بعدما فشل كل من نتنياهو وغانتس في تشكيل ائتلاف حكومي حينما كلف الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين، كل منهما بتشكيلها، كل على حدة.