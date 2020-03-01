مع اقتراب "الثلاثاء الكبير"... جون بايدن يفوز في انتخابات ساوث كارولاينا

تمكن جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، من تحقيق فوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بولاية ساوث كارولاينا أمس السبت.

وبحسب رويترز، أعطى دعم الناخبين السود دفعة لمسعاه في سبيل نيل ترشيح الديمقراطيين وخوض انتخابات الرئاسة هذا العام.

ويتيح هذا الفوز لبايدن فرصة الظهور في صورة البديل المعتدل لبيرني ساندرز المرشح الذي يتصدر السباق الديمقراطي.

وبعد إحصاء 99% من الدوائر الانتخابية في ساوث كارولاينا، أشارت النتائج الرسمية إلى أن بايدن حصل على 49% من الأصوات فيما حصل ساندرز على 20% فقط.

وهذا هو أول فوز لبايدن في الانتخابات التمهيدية ضمن مسعاه الثالث لدخول البيت الأبيض.

وقد يبطئ هذا الفوز خطى ساندرز الذي يزداد قوة بعد كل انتخابات حيث حل في المركز الأول في أيوا مناصفة مع المرشح بيت بوتدجدج قبل أن يحقق الفوز في ولايتي نيوهامبشير ونيفادا.

وقال ساندرز: "لا يمكننا الفوز بها جميعا، لن تكون هذه هي الهزيمة الوحيدة، هناك العديد من الولايات ولا يفوز أحد بها جميعا".

ويعطي هذا الفوز الحاسم زخما للسباق في سبيل اختيار المرشح الذي سينافس الرئيس دونالد ترامب مع اقتراب محطة حاسمة عندما تجرى الانتخابات التمهيدية في 14 ولاية يوم الثلاثاء المقبل الذي يطلق عليه اسم الثلاثاء الكبير.

وسيخوض بايدن وكل الطامحين في نيل ترشيح الحزب الديمقراطي منافسة مهمة للمرة الأولى مع رئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرج في يوم الثلاثاء الكبير، وغمر بلومبرج البلاد بنصف مليار دولار من الدعاية ولم يشارك في الانتخابات التمهيدية الأربع الأولى.

لكن خمسا من الولايات التي ستشهد منافسة يوم الثلاثاء، وهي ألاباما ونورث كارولاينا وتنيسي وآركنسو وفرجينيا، بها أعداد كبيرة من الناخبين من أصل أفريقي مما قد يساعد بايدن على العودة بقوة.