غانتس: نتنياهو لن يتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة

قال زعيم حزب أزرق - أبيض بيني غانتس، اليوم الأحد، إن "زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو لن يتمكن من تشكيل حكومة بعد الانتخابات المقبلة التي ستجري غدا الاثنين".

وأكد غانتس، في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، أنه "سيواصل قيادة حزبه حتى ولو كانت هناك جولة رابعة من الانتخابات"، مجددا تأكيده أن حزبه "لن يتعاون مع القائمة المشتركة في أي ائتلاف حكومي، إلا أنه سيتعامل مع المجتمع العربي المدني داخل إسرائيل".

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أجرى مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية، تطرق فيها إلى فرصه في تشكيل حكومة جديدة، بالرغم من أن الاستطلاعات تمنحه لغاية 57-58 مقعدا من أصل 120 مقعداً في الكنيست.

وقال إنه في حال لم يحصل على ائتلاف من 61 مقعدا بفعل مقاعد الليكود والمعسكر المؤيد له، فإن هناك مفاجآت أخرى منها الاعتماد على انتقال نواب من حزب بني غانتس إلى معسكر نتنياهو، ومنحه الأغلبية المطلوبة بحسب القانون.

ومن المقرر، أن تجري الانتخابات البرلمانية للكنيست الـ23، غدا الاثنين، على يومين متتاليين، يشارك فيها 29 قائمة حزبية، يتنافس فيها كل من حزب "الليكود" الحاكم، بزعامة بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال الحالي، وحزب "أرزق أبيض"، بقيادة الجنرال بيني غانتس، وتعد هذه الانتخابات هي الثالثة خلال 11 شهرا فقط، بعدما فشل كل من نتنياهو وغانتس في تشكيل ائتلاف حكومي حينما كلف الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين، كل منهما بتشكيلها، كل على حدة.