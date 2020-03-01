إجلاء نحو 200 سوداني من الصين إلى الإمارات ووضعهم بحجر صحي قبل العودة للخرطوم

يستعد نحو 200 من أبناء الجالية السودانية في الصين، لمغادرة البلاد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، على متن الطيران الإماراتي، لوضعهم في حجر صحي لمدة 25 يومًا، قبل عودتهم إلى العاصمة الخرطوم.

الخرطوم - سبوتنيك. وقال مصدر طبي رفيع بوزارة الصحة السودانية، في تصريح لوكالة سبوتنيك اليوم الأحد، "ما يقرب من 200 سوداني سوف يغادرون الصين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد، بواسطة الطيران الإماراتي".

وأضاف "الحجر الصحي الإماراتي، سوف يستقبل السودانيين العائدين من الصين اليوم لمدة 25 يومًا قبل عودتهم للعاصمة الخرطوم".

ووفقًا لوزارة الصحة السودانية، لم تسجل البلاد أي إصابة بفيروس كورونا الجديد، وأن جميع الجهات المختصة بكامل الاستعدادات والتحوطات للحد من انتشار الفيروس.

يذكر أن فيروس "كورونا" المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولًا أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019 بسوق لبيع الحيوانات البرية في مدينة ووهان الصينية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني/يناير.

ويواصل الفيروس تفشّيه، إذ بات منتشرًا خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة، تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 4 آلاف إصابة، وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي"، وقالت إن الإصابات بلغت أكثر من 80 ألفا في نحو 33 دولة.