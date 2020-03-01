الخارجية الروسية: موظفو "سبوتنيك تركيا" محتجزون لدى الأجهزة الأمنية

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن موظفي وكالة "سبوتنيك تركيا" بحسب المعلومات المتوفرة محتجزون لدى الأجهزة الأمنية منذ يوم أمس.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية: "ندعو السلطات التركية للتدخل في الوضع القائم وتوفير سلامة ممثلي وسائل الإعلام الروسية، والمساهمة في توضيح جميع تفاصيل ما حدث".

وأكد البيان أن الصحفيون من وسائل الإعلام الروسية يتعرضون "لتهديدات باستخدام القوة، ووجهت إليهم مطالب بالتوقف عن أنشطتهم المهنية" وأشار البيان إلى أنه "بحسب المعلومات الموجودة، فإنهم يتواجدون منذ الأمس في مقر إحدى الأجهزة الأمنية التركية، ويزيد الوضع صعوبة هو عدم وجود إمكانية للتواصل معهم".

وقالت رئيسة تحرير وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" وقناة "آر تي"، مارغاريتا سيمونيان، إن مجهولين اعتدوا على موظفي الوكالة في أنقرة مساء يوم السبت، ورددوا هتافات بأنهم "خونة للوطن، لأنهم يعملون مع الروس".

ولم يتصل ثلاثة موظفين تابعين لوكالة "سبوتنيك" بمكتب التحرير في موسكو، بعد ذهابهم إلى مركز الشرطة للإدلاء بشهادتهم حول هجوم مجهولين على منازل موظفي "سبوتنيك" في أنقرة.

وهاجم مجموعة أشخاص، أمس السبت، بين الساعة 10:30 و 11:00 بتوقيت موسكو، منازل موظفي وكالة "سبوتنيك" في أنقرة، مرددين شعارات تضمنت تهديدات وإهانات، محاولين فتح الأبواب واقتحام المنازل.