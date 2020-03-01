طاجيكستان... الناخبون يدلون بأصواتهم في انتخابات برلمانية

يدلي الناخبون في طاجيكستان بأصواتهم، اليوم الأحد، في انتخابات برلمانية يتوقع أن تسفر عن مجلس مؤيد للرئيس إمام علي رحمان الذي يحكم البلاد منذ نحو ربع قرن.

ومن بين الأحزاب السبعة التي تتنافس على 63 مقعدا في مجلس النواب، لم ينتقد سوى حزب واحد هو حزب الديمقراطيين الاشتراكيين الرئيس البالغ من العمر 67 عاما الذي يتمتع بصلاحيات واسعة في البلد المسلم الذي يقطنه تسعة ملايين نسمة ويتحدث اللغة الفارسية.

وحظرت السلطات حزبا معارضا آخر هو حزب النهضة الإسلامي بعد انتخابات عام 2015 التي لم يحصل فيها على أي مقاعد. واتهمت السلطات الحزب بالوقوف وراء محاولة انقلاب، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

ويهيمن حزب الشعب الديمقراطي بقيادة رحمان على البرلمان، وعلى الرغم من عدم إجراء أي استطلاعات رأي على نطاق واسع لتوجهات الناخبين، لا يتوقع كثير من المراقبين تغيرا يذكر في الوضع السياسي القائم. وتعتزم حكومة دوشنبه الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية غدا الاثنين.